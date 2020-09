Bonn (ots) - "Wir haben seit 2018 eine Rezession in der deutschen Industrie. Während sich die Produktion im verarbeitenden Gewerbe nach der Lehmann-Krise von 2008/09 bereits im Jahr 2010 wieder gefangen hatte und danach bis zu zehn Prozent über das Vorkrisenniveau anstieg, geht die Reise seit dem Sommer 2018 bergab", schreibt der Ökonom Hans-Werner Sinn in seinem Buch "Der Corona-Schock". Besonders betroffen sei die Automobil-Branche. Diese Krise werde nun durch Corona noch einmal verschärft.



In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit dem langjährigen Präsidenten des ifo Instituts Hans-Werner Sinn am Buchheim Museum (Starnberger See) über die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft, die Solidarität in Zeiten der Pandemie, über Maßnahmen gegen den Klimawandel und den Strukturwandel in der Automobilindustrie.



