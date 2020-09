Europas größter Billigflieger Ryanair zieht sich vom Düsseldorfer Flughafen zurück. Die Basis am größten NRW-Airport soll geschlossen werden, mehr als 200 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz, wie Ryanair am Donnerstag mitteilte. Als Grund nannte die irische Fluggesellschaft die aus ihrer Sicht zu hohen Gebühren am Düsseldorfer Flughafen. Ryanair fliegt nach Angaben des Airports bisher rund 20 Ziele an. Nach dem Ende der Sommersaison am 24. Oktober werden den Angaben zufolge alle Ryanair-Flüge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...