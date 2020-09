Unternehmen werden für Erfolge inmitten von COVID-19 ausgezeichnet

FAIRFAX, Va., Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leistungsstarke Unternehmen und Führungskräfte aus der ganzen Welt wurden bei den 17. jährlichen International Business Awards, dem weltweit einzigen internationalen, branchenübergreifenden Wirtschaftspreisprogramm, als Gewinner von Gold, Silber und Bronze Stevie Awards ausgezeichnet.



Die Gewinner wurden aus mehr als 3.800 Bewerbungen ausgewählt, die von Organisationen aus über 60 Ländern eingereicht wurden.

Mehr als 250 Führungskräfte weltweit nahmen an 13 Jurys teil, um die Stevie-Gewinner zu ermitteln.

Der Top-Gewinner der Gold, Silber und Bronze Stevies insgesamt ist die türkische Yapi Kredi Bank mit 20 Auszeichnungen. Weitere bedeutende Gewinner sind LLYC (18), Ooredoo Group (16), Thai Life Insurance (14), PJ Lhuillier, Inc. (13), Jeunesse Global (12), Makers Nutrition (12), Melco Resorts & Entertainment (10) und Türkiye Is Bankasi (10).

LLYC, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten mit Hauptsitz in Madrid, Spanien, gewann neun Gold Stevie Awards, mehr als jede andere Organisation im Wettbewerb.

Alle Organisationen weltweit sind berechtigt, an den IBAs teilzunehmen, und können Bewerbungen in einer Vielzahl von Kategorien für Leistungen in den Bereichen Management, Marketingpreise, Öffentlichkeitsarbeit, Kundenservice, Personalwesen, neue Produkte, Technologie, Websites, Apps, Veranstaltungen usw. einreichen.

Der diesjährige Wettbewerb umfasste eine Reihe von frei zugänglichen Kategorien für Reaktionen auf COVID-19, um Beiträge von Organisationen und Einzelpersonen anzuerkennen. Zu den Stevie-Gewinnern in diesen Kategorien zählen unter anderem Better2Know, CareAline Products, Diagnostic Robotics, Facebook India, die Howard University, HP Inc., IBM, Mater, Multifly KFT., NCR Corporation, Shift3 Technologies und Trinity Services.

Eine vollständige Liste aller Gewinner von Gold, Silber und Bronze Stevie Awards im Jahr 2020 nach Kategorie finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA .

Die Preisverleihung findet am Dienstag, 1. Dezember, im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung statt.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von acht Programmen verliehen. Dazu zählen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die Middle East & North Africa Stevie Awards, die American Business Awards, die International Business Awards, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Women in Business und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Jedes Jahr gehen über 12.000 Bewerbungen von Organisationen aus mehr als 70 Ländern für die Teilnahme an den Wettbewerben um die Stevie Awards ein. Durch die Auszeichnung von Unternehmen und Organisationen aller Größen und Arten sowie den Menschen, die hinter diesen Unternehmen stehen, erkennen die Stevies herausragende Leistungen in der Arbeitswelt weltweit an. Weitere Informationen über die Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com .



