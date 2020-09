LÜBECK (dpa-AFX) - Drägerwerk beliefert die Bundesregierung nicht weiter mit Beatmungsgeräten. Statt die vereinbarten 10 000 Geräte zu liefern, bleibt es bei 1557 Maschinen, teilte der SDax -Konzern am Donnerstag in Lübeck mit. Darauf haben sich Drägerwerk und die Regierung "unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Entwicklung der Pandemie in Deutschland und anderen Ländern" geeinigt. Die Jahresprognose bleibe unverändert. Die Drägerwerk-Aktie ist nach der Ankündigung gefallen und liegt auf Tagessicht 4,3 Prozent im Minus./fba/jha/