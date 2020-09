… profitiert Shake Shack mit seinem Fast-Casual-Konzept am meisten.



Nur 25 % der Kapazitäten (sprich: Sitzplätze) können bzw. dürfen im Zeichen der Pandemie in der "City" ausgelastet werden. Mit den neuen Voraussetzungen kommt der Anbieter von Qualitäts-Burgern am besten zurecht. Diese Analysten-Meinung (insbesondere von Wedbush Securities) verschaffte der Shake-Shack-Aktie heute eine zwischenzeitliche Verteuerung um 5 %. Bis zum Stand vom 19. Februar fehlten zeitweise nur 6 Dollar.



Shake Shack kam 2015 an die Börse, der Anteilsschein läuft ausgesprochen zyklisch. Hier kauft man enormes, aber großteils eingepreistes Wachstumspotenzial.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de