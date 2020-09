DJ Deutsche-Post-Mitarbeiter setzen Warnstreiks Freitag fort

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mitarbeiter der Deutschen Post werden ihre Warnstreiks am Freitag fortsetzen - den dritten Tag in Folge. Damit will die Gewerkschaft Verdi ihre Forderungen nach Lohnerhöhungen für die 140.000 Tarifbeschäftigten des Bonner Logistikkonzerns weiter Nachdruck verleihen, wie ein Sprecher sagte.

Am Donnerstag haben die Post-Beschäftigten ihre Warnstreiks stark ausgeweitet. Bis zum Nachmittag beteiligten sich laut Verdi bundesweit 3.100 Beschäftigte. Am Mittwoch hatten nach Verdi-Angaben 1.300 Beschäftigte an punktuellen Warnstreiks teilgenommen.

Betroffen waren am Donnerstag nach Angaben der Post die Sortierung von Briefen und Paketen, aber auch die Zustellung. Regional konzentrierten sich die Warnstreiks auf die Bundesländer Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin.

In Nordrhein-Westfalen, wo am Sonntag Kommunalwahlen stattfinden, setzt die Post nun zusätzliche Mitarbeiter ein, damit es nicht zu Behinderungen kommt.

Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten eine lineare Erhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem sollen die Auszubildenden und Dual-Studierenden eine monatliche Erhöhung um 90 Euro bekommen und die Postzulage für die verbeamteten Postbeschäftigten fortgeschrieben werden.

Der Konzern hat noch kein Angebot vorgelegt, will dies einem Konzernsprecher zufolge aber in der dritten Verhandlungsrunde tun. Diese findet am 21. und 22. September statt.

September 10, 2020

