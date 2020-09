Die Europäische Zentralbank verkündete heute in Frankfurt nichts, was der Markt nicht schon wusste. Der Euro wertet seit Wochen gegenüber dem US-Dollar auf, diese Bewegung hat sich nun fortgesetzt. Dass der Konjunktureinbruch im zweiten Quartal nicht so dramatisch ausgefallen ist wie ursprünglich befürchtet, hatten die Marktteilnehmer ebenfalls auf dem Schirm. Zumindest will die EZB die Stärke des Euro weiter beobachten. Bei 1,23 US-Dollar läuft der Euro aus technischer Sicht in einen Widerstandsbereich. ...

