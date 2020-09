Eine wieder grösser werdende Risikoscheu der Anleger, die sich vor allem an den ins Minus gedrehten Aktienmärkten in den USA zeigte, trieb die Anleger wieder vermehrt in den sicheren Hafen Dollar. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1821 Dollar.Auch zur Schweizer Währung hat der Dollar wieder etwas zugelegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...