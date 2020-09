Velodyne steht vor dem Gipfel mit WSS-Webinar-Miniserie Auftakt am 11. September

Velodyne Lidar, Inc. kündigte heute den dritten jährlichen Welt-Sicherheitsgipfel (World Safety Summit, WSS) für autonome Technologie an, der sich mit Fragen der Sicherheit und Autonomie im Fahrzeugtransport befassen wird. Der Gipfel bringt eine vielfältige Gruppe von Experten und Vordenkern aus Industrie, Regierung, Journalismus und Wissenschaft zusammen, um das Verständnis darüber zu fördern, wie autonome Technologien eine sicherere Mobilität ermöglichen können.

