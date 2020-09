DJ Bayer sieht Fortschritte bei Beilegung von Roundup-Klagen

LEVERKUSEN (Dow Jones)--Die Bayer AG meldet Fortschritte bei Vergleichen wegen Klagen mit dem Wirkstoff Glyphosat in den USA. Das Unternehmen teilte am Donnerstagabend mit, dass es mit den Klägeranwälten Fortschritte bei einem überarbeiteten Konzept für einen Vergleich mit einer bestimmten Gruppe von Klägern zur Handhabung und Beilegung möglicher künftiger Ansprüche im Zusammenhang mit Glyphosat erzielt habe. Die Details des überarbeiteten Konzepts sollen in den kommenden Wochen finalisiert werden. Nach Abschluss der formellen Vereinbarung werde ein Antrag auf vorläufige Genehmigung eingereicht.

Der Plan zur Beilegung möglicher künftiger Rechtsstreitigkeiten steht im Einklang mit der seit langem bestehenden Position von Bayer, dass das Unternehmen eine Beilegung in Betracht zieht, solange sie zu angemessenen finanziellen Bedingungen erreicht werden könne. Dabei sollen sowohl aktuelle als auch mögliche künftige Ansprüche berücksichtigt werden. Das Unternehmen will den Abschluss der am 24. Juni verkündeten vorläufigen Vereinbarungen beschleunigen, um aktuelle Klagen und Ansprüche beizulegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2020 15:56 ET (19:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.