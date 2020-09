Die Internet-Beteiligungsgesellschaft und Naspers-Tochter Prosus feierte im September 2019 ihr fulminantes Börsendebüt in Amsterdam und wurde so mit einem Schlag zur wertvollsten in den Niederlanden notierten Aktiengesellschaft.? Prosus ist die Perle von Naspers ? Tencent-Beteiligung dominiert das Portfolio ? Eklatante Bewertungsdiskrepanz bei MuttergesellschaftSchon der erste Handelstag der Tochtergesellschaft des südafrikanischen Medienkonglomerats Naspers war ein voller Erfolg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...