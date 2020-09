VW/Traton erhöht sein Gebot für Navistar auf 43 $ je Aktie. Damit gewinnt VW rund 10 bis 12 % Marktanteil in den USA. Ein Hedgefund namens Hindenburg wettet gegen den neuen Konkurrenten Nikola offiziell mit Short-Positionen und verbreitet spektakuläre Fakes über den Neuling. Der fiel gestern zeitweise um 11 %. Was macht man daraus?



