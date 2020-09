Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Niedersachsen erneut zu Warnstreiks aufgerufen. An mehreren Standorten sollten Beschäftigte am Freitag die Arbeit niederlegen. Es könnte zu Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen kommen, hieß es. Am Freitag sollen Standorte in Braunschweig, Pattensen, Wernigerode und Blankenburg von Maßnahmen betroffen sein. In den bisherigen Tarifgesprächen liegen beide Seiten noch weit auseinander. Verdi fordert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...