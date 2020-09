Zu Beginn der Pandemie schien es, als gäbe es nur zwei Filme, die die Multiplex-Industrie retten könnten. Disneys (WKN:855686) Mulan war ursprünglich für eine Veröffentlichung Ende März geplant, bis die Kinos im ganzen Land Mitte März schlossen. Der Film wurde für ein Debüt am 24. Juli neu eingeplant. Tenet - das Werk von AT&Ts (WKN:A0HL9Z) Warner Bros. - hielt zunächst an seiner Premiere am 17. Juli fest. Der Rest der größten Veröffentlichungen des Sommers wurde verschoben bis zum Sommer 2021 oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...