Kursexplosion voraus?!: SPANNUNG STEIGT! Erste Bohr-Resultate stehen UNMITTELBAR bevor! Ist man etwa auf ein neues VORKOMMEN gestoßen?

Liebe Leserinnen und Leser,

Edelmetalle und Rohstoffe gehören in diesem Jahr bisher zu den besten Anlageklassen überhaupt. Auch ausgelöst durch die Corona Krise ging es nicht nur bei Gold, Silber und Kupfer, sondern vor allen Dingen auch bei den entsprechenden Aktien aus diesen Segmenten deutlich nach oben, da diese meist einen erheblichen Hebel auf die Metallpreise besitzen.

Vor allem rückt das jahrelang vernachlässigte Explorations-Segment nun verstärkt in den Mittelpunkt! Hier sind in den kommenden Monaten Traumrenditen möglich. Sie müssen nur noch die Top-Werte finden und kaufen!

Wichtig festzuhalten ist, dass der Goldpreis 2020 bisher ein absolut herausragendes Jahr hat. Bis jetzt hat der Preis in US-Dollar gerechnet schon um fast 30% zulegen können und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Der maßgebliche Goldminen Index HUI schaffte sogar einen Zuwachs von rund 40%. Das hört sich erst einmal sehr viel an. Doch bedenkt man die Hebelwirkung von Rohstoffaktien besteht noch viel Luft nach oben und es finden sich immer wieder neue lukrative Investment-Ideen mit enormen Aufwärtspotential!

Im Vergleich zu den Standardaktienmärkten ist das eine herausragende Wertentwicklung - vor allen Dingen in Zeiten der Corona-Krise, deren Auswirkung im Finanzsystem erst noch spürbar werden wird. Die massive Geldflut der Notenbanken wird unweigerlich zur weiteren Entwertung des Papiergeldsystems und zur Inflation beitragen! Zunächst wohl noch unbemerkt, dann aber mit gewaltiger Kraft! Daher gilt es jetzt bereits auf die richtigen Anlagen zu setzen! Rohstoffe und Edelmetalle sowie die entsprechenden Aktien sind daher ein "Muss" für jeden Investor - sie sind einfach Krisenresistent.

Selbst der S&P 500 Index in den USA kann in keinster Weise mit der Kursrallye der Minen mithalten. Zwar verzeichnet dieser wichtige amerikanische Aktienindex schon wieder einen Zuwachs von rund 6% seit Jahresanfang, doch das ist auch alles! Und das trotz der herausragenden Performance von Apple, Facebook oder Google.

Daran lässt sich ganz klar ablesen: Smarte Anleger kommen derzeit einfach nicht an den Rohstoffaktien vorbei! Nutzen Sie jetzt unsere Ideen, um Ihr Depot in die Höhe steigen zu lassen!

BREAKING NEWS: ERSTE BOHRERGEBNISSE IN KÜRZE ERWARTET

PACIFIC EMPIRE MINERALS (CA: PEMC, WKN: A2JG1F)

In der gestrigen Pressemitteilung (LINK der Pressemeldung) informiert das Unternehmen seine Aktionäre darüber, dass zum einen das Phase 1 Bohrprogramm auf dem Worldstock-Gelände mit 10 RC-Bohrlöchern über einer Gesamtlänge von 1.049 Bohrmeter beendet ist und die Proben bereits zur Untersuchung im Labor eingetroffen sind und zum anderen, dass parallel neue Test-Bohrungen auf dem Weedon-Gelände gestartet werden.

Wir sind schon total gespannt, welche Treffer Pacific Empire hier vermelden kann, denn diese werden richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung sein! Die Aktie ist nach wie vor spottbillig und eine extrem günstige Gold-Kupfer-Wette!

Finden sich hierbei aussichtsreiche Mineralisierungen, kommt das Kursfeuerwerk! Positionieren Sie sich also noch im Vorfeld mit ausreichend Stücken, denn wenn die Post erst abgeht, kommen Sie bei diesem eng gehaltenen Wert nicht mehr günstig zum Zug und schauen der Rallye nur zu!

Auf Worldstock wurden 10 RC-Löcher mit insgesamt 1.049 Metern abgeschlossen, wobei ausgewählte Löcher zur Laboranalyse geschickt wurden. Es wurden gleich mehrere Zielgebiete wurden auf dem gesamten Grundstück getestet, wobei in 8 von 10 Bohrlöchern mäßige bis reichliche Sulfide gefunden wurden und mehrere mäßig bis stark anomale Kupferabschnitte mit dem Röntgenfluoreszenzspektrometer des Unternehmens entdeckt wurden. In mehreren Fällen nahmen die Kupferanomaliewerte mit zunehmender Tiefe des Bohrlochs zu, was die Interpretation unterstützt, dass Worldstock den oberen Bereich eines Porphyr-Kupfer-Gold-Systems darstellen könnte.

Auf dem Weedon-Grundstück wird das Unternehmen das Zielgebiet T1 und Ziele in der Nähe von T1 erproben, die im Mittelpunkt früherer Explorationskampagnen von Cominco im Jahr 1991, Geoinformatics im Jahr 2007 und Teck Resources im Jahr 2010/2011 standen. Das Zielgebiet T1 ist von einer glazialen Überdeckung von mehr als 50 Metern bedeckt, jedoch konnte Pacific Empire durch den Einsatz von passiven Seismometern Gebiete definieren, bei denen eine Durchdringung des Grundgesteins mit den bestehenden RC-Bohrungen des Unternehmens möglich ist.

Pacific Empire Minerals (CA: PEMC, WKN: A2JG1F) will in diesem äußerst aussichtsreichen Gebiet der erste Explorer sein, der erfolgreich das Grundgestein erreicht.

Quelle: Pacific Empire Minerals

Brad Peters, President und CEO von Pacific Empire sagte dazu:

"Während wir uns in den kommenden Wochen auf die Bohrungen auf dem Grundstück Jean Marie vorbereiten, freuen wir uns darauf das äußerst überzeugende Ziel T1 bei Weedon zu testen". Wir erwarten, dass wir in den kommenden Wochen die Bohrgenehmigungen für Jean Marie erhalten, und obwohl Jean Marie unser Schwerpunkt im Jahr 2020 sein wird, bleibt Weedon ebenfalls ein sehr interessantes Ziel. Trotz früherer Explorationsprogramme ist das Weedon-Grundstück noch immer unerforscht. Es besitzt eindeutig das Potenzial, dass eine Blindentdeckung (blind discovery) in dem leicht zugänglichen Gebiet mit einer vorhandenen robusten Infrastruktur gemacht werden kann."

Um Ihnen die aktuellen Bohrschritte auf WorldStock etwas anschaulicher darzustellen, hat Pacific Empire Minerals ein interessantes Video auf seiner Homepage veröffentlicht:

Eigenes Bohrgerät macht den Unterschied zur Konkurrenz!

Man erkennt sofort das sensationelle Alleinstellungsmerkmal und den enormen Vorteil gegenüber vielen in der Region tätigen Explorationsunternehmen:

Das Unternehmen besitzt ein eigenes Reverse-Circulation (RC)-Bohrgerät, mit dem absolut umweltfreundliche Explorationsarbeiten durchgeführt werden können. Das Besondere ist, dass für das Betreiben dieses Gerätes keine behördlichen Wassergenehmigungen usw. benötigt werden. Auch sind die Bohrkosten extrem niedrig, so dass das Unternehmen deutlich mehr Bohrmeter in den Boden treiben kann.

Außerdem kommen zusätzliche technische Geräte wie ein passives Seismometer und das XRF-Analyseverfahren zum Einsatz, die dem Geologen-Team schnell Indikationen über den Erfolg und Qualität von Bohrungen geben.

In einer 10 Stunden Arbeitsschicht können so mit dem wendigen Bohrgerät bis zu 100 Meter gebohrt werden.

Uns gefällt auch, dass die Bohrsaison sogar bis in den Winter hinein durchgeführt werden kann, da die Bohrziele nicht in den Bergen, sondern auf flachem Geländer liegen.

Pacific Empire Minerals hat viele Eisen im Feuer!

Die Nachrichten in den kommenden Wochen werden extrem spannende!

Kupfer ist in wieder aller Munde da es die Zukunft der E-Mobilität in punkto Motoren und Ladeinfrastruktur bildet! Gold ist ein Kapitalspeicher und Wertaufbewahrungsmittel mit Inflationsschutz. Wir sehen in beiden Metallen für die Zukunft großes Potential. Unsere Explorations-Rakete kann von beiden Metallen profitieren, denn man fokussiert sich auf die Entdeckung von großen Kupfer-Vorkommen, die zudem mit hochgradigen Goldvorkommen angereichert sind.

Da wir neben Edelmetalle auch für das wichtige Industriemetall Kupfer sehr bullisch sind, haben wir lange gesucht, um eine neue und vor allem noch günstige Aktie zu finden, mit der Sie vom Kursanstieg bei beiden Metallen massiv profitieren können!

Ihre Gold- und Kupfer-Wette in einer Aktie zum Spottpreis von ca. 10 Mio.:

Pacific Empire Minerals (CA: PEMC, WKN: A2JG1F)

Zögern Sie nicht zu lange und sichern Sie sich zügig die noch attraktiven Börsenkurse, denn die Firma wird sich schon bald in den Wertpapierdepots vieler Anleger befinden! Die Bohrer drehen sich unaufhaltsam und etliche Proben sind bereits zur Analyse im Labor! Wir erwarten also sehr zeitnah eine Vielzahl von Meldungen!

Sollte das erfahrene Geologen-Team Erfolg haben, ist eine Kursvervielfachung auch kurzfristig jederzeit möglich! Warten Sie hier nicht mehr zu lange an der Seitenlinie!

Einführung und Hintergrundinformationen zu Pacific Empire Minerals (PEMC):

Pacific Empire Minerals (CA: PEMC, WKN: A2JG1F) ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Unternehmensschwerpunkt auf der Entdeckung von mit Gold angereicherten Kupfervorkommen in British Columbia, Kanada.

PEMC vertseht sich als sogenannter "Hybrid prospect generator", um so einen Teil der risikoreicheren und kostenintensiveren Phasen der Exploration und Erschließung im bestmöglichen Interesse aller Aktionäre zu finanzieren.

Mit Hilfe von Options- und Joint-Venture Partnerschaften hat der Vertragspartner (Optionsnehmer) Anspruch auf eine zuvor festgelegte prozentuale Beteiligung an den Konzessionsflächen, und verpflichet sich im Gegenzug diverse Meilensteinzahlungen (an unsere Pacific Empire) zu entrichten und Explorationsbohrungen selber zu finanzieren und die Projektentwicklung voranzubringen.

Zum Projekt-Portfolio von PEMC gehören äußerst attraktive Konzessionsflächen in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Minen bzw. großen Kupfer-Gold-Lagerstätten in der bergbaufreundlichen Provinz British Columbia, Kanada.

Quelle: Pacific Empire Minerals

ALLE Projekte befinden sich in der Nähe von signifikanten Gold-Lagerstätten und nahe von vorhandener Infrastruktur und meist auf flachem Gelände. Mit Pacific Empire Minerals haben Sie eine solide Chance auf einen Kurs-Vervielfacher!

Zusammenfassung der Highlights zu Pacific Empire Minerals:

Neue extrem aussichtsreiche Explorationsgesellschaft mit einem sehr guten Portfolio von 9 Projekten.

Alle Projekte befinden sich in bergbaufreundlicher Region (British Columbia) mit sehr guter Infrastruktur! Auf den Projekten ist eine ganzjährige Exploration möglich.

Klarer Explorationsfokus auf Kupfer-Porphyr-System e, die mit Gold angereichert sind.

Klarer Vertrauensbeweis: Das Unternehmen konnte bereits einen institutionellen Investor (Stichting Depositary Plethora Precious Metals Fund) gewinnen, der mit über 10% einen der größten Einzelaktionäre darstellt.

Enormes Explorationspotential auf allen Projekten, die sich alle in der Nähe von signifikanten Gold-Kupfer-Lagerstätten befinden - damit haben Investoren eine solide Chance auf einen echten Tenbagger!

Hervorragendes, sehr erfahrenes Management-Team, das bereits auf signifikante Explorations-Erfolge zurückblicken kann!

Hervorragende Aktienstruktur mit nur 68,8 Mio. ausstehenden Aktien, davon stehen derzeit für neue Investoren nur ca. 19 - 20 Mio. zum freien Handel (free float) bereit. Der Rest der Aktien wird strategisch von Management und Insidern gehalten. Diese extrem enge Aktienstruktur kann zu einer wahren Kursexplosion führen, wenn viele neue Anleger in die Aktie wollen. (Es besteht ein knappes Angebot!)

Extrem niedrige Marktkapitalisierung (10,0 Mio. CAD $!) und damit attraktive Bewertung : Der Aktienkurs kann sich schnell vervielfachen, wenn gute Bohrergebnisse veröffentlicht werden.

Für die geplanten Ziele ausreichend finanziert: Das Unternehmen verfügt nach einer kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung über genügend Betriebskapital, um das diesjährige Explorationsprogramm mit Hochdruck voranzutreiben.

Zahlreiche Katalysatoren und geplante Meilensteine in naher Zukunft erwartet!

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild zu diesem interessanten Kupfer- und Edelmetall-Explorer machen: LINK

Steigen Sie noch vor dem Newsflow aus dem Explorationsprogramm in die Aktie des Unternehmens ein - jede spektakuläre News kann zu einer heftigen Kursreaktion führen.

Wenn auch Sie bullisch für Kupfer & Gold sind, dann sollten Sie Ihre Jackpot-Chance bei Pacific Empire Minerals nicht verpassen!

Name: Pacific Empire Minerals Corp. WKN: A2JG1F ISIN: CA6942131096 Börsenkürzel Deutschland: 1YK Börsenkürzel Kanada: PEMC Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,145 CAD (TSX) bzw. 0,092 € in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse TSX: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Pacific Empire Minerals Corp. handelt in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse und bei Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



