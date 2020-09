Der Terminmarkt verzeichnet starke Gewinne im asiatischen Handel. Nachdem sowohl Europa als auch die USA am Donnerstag im Minus geschlossen hatten, drehte heute Nacht die Stimmung. Die Futures signalisieren inzwischen eine positive Eröffnung in Europa. Der DAX-Future steigt um mehr als 0,75 % und notiert über 13.215 Punkten. Der S&P 500 Future liegt ebenfalls 0,75 % höher und wird bei mehr als 3.366 Punkten gepreist. Am stärksten legt der Nasdaq-Future zu und steigt zwischenzeitlich um mehr als 0,9 % auf über 11.278 Punkte.Frankfurt schloss am Donnerstag einheitlich leicht im Minus. Parallel zur Wall Street gaben die deutschen Benchmarks zum Ende der Sitzung hin ihre Gewinne ab und drehten ins Minus. Der DAX schloss bei 13.202,42 Punkten (-0,26 %). Gewinnmitnahmen ergaben sich insbesondere bei zwei Favoriten. Die Münchener Rück schloss -2,31 % und Covestro -2,28 % tiefer. Der TecDAX verzeichnete die größten Verluste und sank um -0,57 % auf 3.073,57 Punkte. Drägerwerk (-3,14 %) und Siltronic (-3,02 %) führten die Liste der Verlierer in der Technologie-Benchmark an.

