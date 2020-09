Am 15. September wird Apple die neue Apple-Watch vorstellen. Die Apple Watch dominiert den Markt für smarte Uhren. Das zeigen aktuelle Zahlen von Strategy Analytics. Demnach hat Apple im vergangenen Jahr 22,5 Millionen Apple Watches verkauft und kommt damit auf einen Marktanteil von 50 Prozent. Gemessen an der Stückzahl verkauft Apple aktuell mehr Uhren als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie im Jahr 2019 exportiert hat. Ein weiteres Momentum sollte auch der Aktiensplit (Stichtag 24. August 2020) entwickeln, nachdem eine kleinere Stückelung erfahrungsgemäß mehr von den Privatanlegern anlockt..Zum Chart.Das vor der aktuellen Korrektur markierte All Time High des Applekurses liegt 73 % über dem Hoch, welches vor dem Corona-Sell-Off erreicht wurde. Gemessen vom Tief Mitte März konnte das Papier in der Spitze gar 161 % zulegen. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen kann die Korrektur der letzten Tage ...

