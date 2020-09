ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siemens Gamesa von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, auch wenn das Kursziel von 16,50 auf 23,40 Euro angehoben wurde. Analyst Mark Freshney begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Anstieg der Papiere um mehr als 50 Prozent seit der Gewinnwarnung im Juni. Die Aktie preise den Geschäftsplan bis 2023 mittlerweile kompromisslos ein, beim Wachstum sogar etwas mehr./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 03:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0143416115

SIEMENS GAMESA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de