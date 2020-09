Die Wiener Börse wird am Freitag mit leichten Kursverlusten im Eröffnungshandel erwartet. Eine Bankenindikation signalisierte für den heimischen Leitindex ATX etwa eine halbe Stunde vor Handelsauftakt ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent. Die Vorgaben von den asiatischen Börsenplätzen schicken gemischte Signale, klar negative kommen aus den USA.Dort hatten die Börsen am Vortag nach anfänglichen Gewinnen ...

