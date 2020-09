DJ EUREX/Bund-Future gibt im Verlauf leicht nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future gibt am Freitag im Verlauf leicht nach. Damit bewegt er sich nach der EZB-Sitzung am Vortag aber weiterhin in einem ruhigen Fahrwasser. Die Anleihestrategen der Helaba erwarten von den zahlreichen Reden der EZB-Vertreter im Tagesverlauf wenig Neues, vielmehr dürften sie wohl lediglich den Tenor der gestrigen EZB-Pressekonferenz wiedergeben und somit keine Neuinterpretationen zulassen. Die EZB-Politik bleibe bis auf weiteres locker und wenn nötig könne auch noch nachgelegt werden, die Fiskalpolitik sei aber gefordert.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Future verliert 12 Ticks auf 173,56 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,72 Prozent und das Tagestief bei 173,56 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.779 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 134,9 Prozent.

