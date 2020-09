Italienische klinische Studie zeigt, dass kombinierte Stämme lebender Bakterien bei hospitalisierten COVID-19-Patienten Durchfall minderten und das Fortschreiten der Symptome verhinderten.

Ormendes SA ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass eine der probiotischen Rezepturen des Unternehmens in einer klinischen Studie zu Covid-19-Patienten zusätzlich zu ihrer Standardbehandlung eingesetzt wurde. Die Ergebnisse dieser Studie wurden jetzt in Frontiers in Medicine veröffentlicht

Die Tatsache, dass Lungenentzündung und gastrointestinale Symptome die vorherrschenden klinischen Manifestationen der COVID-19- Erkrankung sind, lässt sich dadurch erklären, dass beide Organe den ACE2-Rezeptor exprimieren, über den das SARS-CoV-2-Virus in Zellen eindringen kann. Im Darm, wo ACE2-Rezeptoren im Überfluss vorhanden sind, kann sich das Coronavirus schnell vermehren. Daraus entstand die innovative Idee, eine Mischung aus Bakterienstämmen (Sivomixx800) mit nachgewiesener biochemischer, antiviraler und immunologischer Aktivität zu verwenden, um die Abwehrkräfte von Menschen, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind, zu stärken.

70 Covid-19 Patienten mit Lungenbeteiligung, denen eine nicht-invasive Sauerstofftherapie verordnet wurde, wurden in einer Studie am Policlinico Umberto I, Universität Sapienza, Rom, Italien, rekrutiert. Die Patienten wurden in zwei Gruppen unterteilt: eine von 42 Patienten und die andere von 28 Patienten. Beide Gruppen erhielten eine Kombinationstherapie mit Hydroxychloroquin, Antibiotika und/oder Tocilizumab, wobei nur die 28 Patienten in der zweiten Gruppe gleichzeitig Sivomixx800 erhielten. Interessanterweise zeigten fast allen Patienten, die mit einer Bakterientherapie behandelt wurden, innerhalb weniger Tage eine Remission des Durchfalls und eine Verbesserung von Fieber, körperlicher Schwäche und Myalgie. Die Patienten, die eine orale Bakterientherapie erhielten, überlebten alle die COVID-19-Erkrankung, und keiner benötigte eine invasive mechanische Beatmung. Das geschätzte Risiko, ein Atemstillstand zu entwickeln, war im Vergleich zu der Gruppe, die nicht mit der Rezeptur supplementiert wurde, um das Achtfache niedriger.

Die Studie wurde in Frontiers in Medicine (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00389/full) veröffentlicht. Die Daten aus dieser unabhängigen Studie sind vorläufig und müssen erst durch eine umfangreichere Studie bestätigt werden.

SivoMixx800

SivoMixx800 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das verschiedene Stämme von Milchsäurebakterien und Bifidobakterien in einer Konzentration von 800 Milliarden KBE (koloniebildende Einheiten) pro Beutel enthält. Es ist nicht zur Behandlung, Vorbeugung oder Heilung von Krankheiten bestimmt.

Über Ormendes

Ormendes ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung biotherapeutischen Lebendmedikamenten konzentriert. Sivomixx 800 ist ein probiotisches Nahrungsergänzungsmittel.

