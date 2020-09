Am Freitag zeigen sich die Anleger zum Handelsstart am Freitag verhalten.Der DAX steigt mit einem leichten Abschlag von 0,17 Prozent bei 13.198,74 Punkten in den HandeL ein.Damit bleibt der deutsche Leitindex zunächst weiter im Bereich der 13.200 Punkte. Gerade mit Blick auf die Vortagesverluste am New Yorker Aktienmarkt zeigt sich das Börsenbarometer vor dem Wochenende damit in robuster Verfassung. Die zwischenzeitliche Erholung der US-Techwerte zusammen mit einer optimistischeren ...

