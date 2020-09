Wien (www.anleihencheck.de) - Wie letzte Woche berichtet wurde stehen die beiden spanischen Bankinstitute Bankia (Baa2/BBB/BBB-) und Caixabank (Baa1/BBB+/BBB+) in Verhandlungen über eine Fusion, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses würde das fusionierte Institute eine Bilanzsumme von rund EUR 664 Mrd. aufweisen und damit was den spanischen Bankenmarkt betreffe zur Nummer 1 noch vor den Konkurrenten BBVA und Santander aufsteigen. Letztere würden zwar höhere Bilanzsummen aufweisen, seien aber stark international aufgestellt. Bankia habe noch 2012 mit rund EUR 22 Mrd. vom Staat gerettet werden müssen. Dieser halte über den spanischen Rettungsfond (FROB) derzeit einen Anteil von 61,8% an der Bank, welcher bis 2021 verkauft werden solle. Bei einem reinen Aktiengeschäft im Rahmen der Fusion würde der Anteil des Staates auf rund 14% sinken. ...

