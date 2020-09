DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche HVPI-Inflation im August negativ

Die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflation in Deutschland ist im August in den negativen Bereich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der HVPI mit einer Jahresrate von 0,1 (Vormonat: 0,0) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 31. August. Gegenüber dem Vormonat fiel der HVPI um 0,2 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Ein Grund für die niedrige Inflationsrate ist weiterhin die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 256.850 angegeben - ein Plus von 1.484 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 258.149 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.342 Todesfälle und damit einen mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.345 Tote.

Altmaier will parteiübergreifende Klimaschutzoffensive

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plant eine parteiübergreifende Offensive zum Klimaschutz und will die Wirtschaft bei den Klimaschutzanstrengungen unterstützen. "Ich will einen historischen Kompromiss, eine Charta für die Rettung des Klimas und den Erhalt unserer Wirtschaftskraft", sagte der CDU-Politiker dem Spiegel.

Zehn deutsche Stadtoberhäupter erklären sich zu Aufnahme von Flüchtlingen bereit

Die Stadtoberhäupter von zehn großen deutschen Kommunen haben sich in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bereiterklärt, Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufzunehmen. In dem Schreiben appellieren sie an Merkel und Seehofer, dafür den Weg zu ebnen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete.

Bundestag befasst sich mit Aufstellung von Wahlkandidaten in Pandemie-Zeiten

Der Bundestag hat erstmals über eine geplante Wahlrechtsänderung diskutiert, die eine Aufstellung von Kandidaten für die Bundestagswahl in Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie erleichtern soll. Demnach soll es möglich sein, Wahlbewerber auch ohne die eigentlich vorgeschriebenen Versammlungen aufzustellen. Der Gesetzentwurf der großen Koalition wurde nach der Debatte zunächst an den Innenausschuss überwiesen.

Deutsches Marineschiff "Hamburg" stoppt Tanker auf Weg nach Libyen

Die deutsche Fregatte "Hamburg" hat im Rahmen der EU-Mission zur Kontrolle des Waffenembargos gegen Libyen einen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommenden Öltanker gestoppt. Die "MV Royal Diamond 7" werde des Verstoßes gegen das von der UNO verhängte Embargo verdächtigt, teilte das Kommando der Marinemission "Irini" mit.

Rekordzahl von fast 10.000 Corona-Neuinfektionen in Frankreich

Vor Beratungen der französischen Regierung über eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen ist in dem Land die Rekordzahl von fast 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden seit dem Vortag 9.843 neue Coronavirus-Ansteckungsfälle erfasst. Dies ist die höchste Zahl in Frankreich seit dem Beginn der Pandemie.

EU fordert Rücknahme von Änderungsplänen für Brexit-Vertrag

Die EU hat von der britischen Regierung verlangt, ihre Pläne für eine Änderung des Brexit-Vertrages bis spätestens Ende des Monats zurückzunehmen. Das Vorhaben habe das Vertrauen zwischen beiden Seiten "ernsthaft beschädigt", erklärte die EU-Kommission. Die Behörde warnte dabei, dass die EU auch vor rechtlichen Schritten "nicht zurückschrecken" werde. Unterdessen wuchs auch bei den britischen Konservativen der Druck auf Premier Boris Johnson.

EU-Mittelmeer-Anrainerstaaten wollen mögliche Sanktionen gegen Ankara mittragen

Die Staats- und Regierungschefs von sieben EU-Ländern wollen im Zuge des Gasstreits zwischen Ankara und Athen im östlichen Mittelmeer mögliche Sanktionen gegen die Türkei mittragen. Solange die Türkei ihre "konfrontative Haltung" nicht beende und in einen Dialog eintrete, lägen Sanktionen als Option auf dem Tisch, hieß es in der Schlusserklärung eines Gipfeltreffens der europäischen Mittelmeer-Anrainer, darunter Griechenland und Zypern.

USA verhängen Sanktionen wegen russischer Einmischung in US-Wahlen

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen einen ukrainischen Abgeordneten und drei Russen verhängt, die sich als Agenten Moskaus in US-Wahlen eingemischt haben sollen. Die Maßnahme richtet sich gegen den Ukrainer Andriy Derkach, der sich nach Angaben des US-Finanzministerium als russischer Agent in die Präsidentschaftswahlen 2020 eingemischt haben soll, und drei Russen, die mutmaßlich für die Internet Research Agency gearbeitet haben sollen, eine sogenannte "Trollfarm", die US-Beamten zufolge im Zentrum der Bestrebungen Moskaus stand, frühere US-Wahlen zu beeinflussen.

China und Indien vereinbaren Maßnahmen zu Entschärfung von Grenzkonflikt

Nach einer Serie von militärischen Zusammenstößen im Himalaya-Gebirge haben sich China und Indien auf Maßnahmen zur Deeskalation ihres Grenzstreits verständigt. Dies teilten beide Regierungen in einer gemeinsamen Erklärung mit. Demnach sollen sich unter anderem die Truppen beider Länder in dem umstrittenen Gebiet "so rasch wie möglich" voneinander zurückziehen.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise August -0,4% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise August -2,2% gg Vorjahr

