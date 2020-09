Der Enthüllungsjournalist Bob Woodward ist in den USA eine Legende, hoch dekoriert mit dem Pulitzer-Preis noch dazu. Zusammen mit seinem "Washington Post"-Kollegen Carl Bernstein recherchierte Woodward in den 1970er-Jahren den Watergate-Skandal, über den der damalige US-Präsident Richard Nixon stürzte.Diese journalistische Erfolgsstory scheint auch beim aktuellen Amtsinhaber Donald Trump mächtig Eindruck gemacht zu haben, der klassischen Politik-Journalismus ansonsten gern als "Fake News" abkanzelt. Anders ist es jedenfalls kaum zu erklären, dass Trump dem Starjournalisten für sein neues Buch mit dem Titel "Rage" ("Wut") in insgesamt 18 persönlichen Gesprächen und Telefonaten freimütig Rede und Antwort stand und auch gegen Tonband-Mitschnitte der Interviews nichts einzuwenden hatte. Dabei ...

