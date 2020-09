Für den Moment wartet die Börse eher auf weitere Fortschritte in der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus statt auf neue geldpolitische Unterstützungsmaßnahmen. So ist es zu erklären, dass die abwartende Haltung der Europäischen Zentralbank gestern nicht zu einer Enttäuschung am Aktienmarkt geführt hat. Geldpolitisch bleibt die Ampel für den Deutschen Aktienindex weiter auf grün, besonderes Augenmerk dürfte in den kommenden Tagen und Wochen auf den Euro gerichtet sein. Diesen will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...