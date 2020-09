Volkswagen: Diese Nachrichten sorgen für neue Kursfantasie

Die geplante Übernahme des US-Truckherstellers Navistar (WKN: 886965 / ISIN: US63934E1082) durch die Volkswagen-Lkw- und Bustochter Traton ist zuletzt ins Stocken geraten, doch nun könnte es wieder Bewegung geben: Traton legt bei seinem Angebot noch einmal eine Schippe drauf.

Übernahmeangebot für Navistar angehoben

Wie Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) am Donnerstagnachmittag per Ad-hoc-Meldung verkündete, will das DAX-Unternehmen jetzt 43 US-Dollar je Navistar-Aktie anbieten, statt wie im Januar verkündet 35 US-Dollar. Das neue Angebot würde sich damit auf ein Volumen von 3,6 Mrd. US-Dollar belaufen. Volkswagen hat gegenüber Traton (WKN: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7) die grundsätzliche Bereitschaft bestätigt, Mittel auch zur Finanzierung des erhöhten Angebots bereitzustellen.

Navistar gab am Donnerstag daraufhin bekannt, das neue Angebot zu prüfen. Auch wegen der Corona-Pandemie ging es bei der geplanten Übernahme in den vergangenen Monaten nicht mehr richtig voran.

Traton hält an Navistar bereits eine Beteiligung in Höhe von 16,8 Prozent. Sollte das neue Übernahmeangebot angenommen werden, würde Traton alleiniger Eigentümer von Navistar. Ziel der geplanten Übernahme ist es, dass sich Volkswagen auf dem wichtigen nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt positionieren kann.

