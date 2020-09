Wenn es in den letzten Tagen und Wochen Beteiligungen von Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) gegeben hat, die besonders aufregend gewesen sind, dann waren es wohl die zwei: Snowflake und Barrick Gold (WKN: 870450). Beide Beteiligungen, wobei eine gerade noch in der finalen Findungsphase ist, werden als Gamechanger bezeichnet. Beide können außerdem auch rein quantitativ miteinander verglichen werden und vom Kaufprozess her. Trotzdem existiert ein gewaltiger Unterschied, den wir uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...