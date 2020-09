BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brand im griechischen Lager Moria fordern Nichtregierungsorganisationen von Kanzlerin Angela Merkel, dafür zu sorgen, dass alle Migranten von den griechischen Inseln in anderen EU-Ländern aufgenommen werden. "Die dramatische Zuspitzung auf Lesbos macht klar: Die Schutzsuchenden von den griechischen Inseln müssen evakuiert werden!", heißt es in einem am Freitag von Pro Asyl veröffentlichten Brief an Merkel (CDU). "Einer Katastrophe dieses Ausmaßes kann nicht mit Minimallösungen begegnet werden - wie einem Transfer von 400 unbegleiteten Minderjährigen auf das griechische Festland. Es braucht eine dauerhafte Lösung für alle Betroffenen - und die heißt Aufnahme in anderen europäischen Ländern."

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören auch die Caritas, die Diakonie, die Verbände Der Paritätische, Brot für die Welt und andere.

"Der Verweis auf eine europäische Lösung darf nicht dazu führen, dass deutsches Handeln verzögert wird", hieß es weiter. Die Bestrebungen einzelner deutscher Kommunen, Flüchtlinge aufzunehmen, dürften nicht mehr blockiert werden. Außerdem forderten die Unterzeichner eine schnelle Katastrophenhilfe vor Ort und ein langfristiges Umdenken in der Flüchtlingspolitik. "Die Strategie, Schutzsuchende mit dem Ziel an den Außengrenzen Europas festzuhalten, sie direkt von dort in autoritäre Staaten wie die Türkei zurückzuschicken, obwohl diese ihnen keinen tatsächlichen Schutz bieten, ist gescheitert."/dhu/DP/nas