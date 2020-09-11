DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ARGENTINA 05/33 DISC A8RU XS0205545840 BAW/UFN
ARGENTINA 10/33 DISCOUNTS XS0501194756 BAW/UFN
ARGENTINA 2033 DISC A8RV US040114GL81 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ARGENTINA 05/33 DISC A8RU XS0205545840 BAW/UFN
ARGENTINA 10/33 DISCOUNTS XS0501194756 BAW/UFN
ARGENTINA 2033 DISC A8RV US040114GL81 BAW/UFN
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