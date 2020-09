Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nicht nur die Bundesrepublik, auch Daimler hat in diesen Tagen einen zehnjährigen Green Bond emittiert, so die Börse Stuttgart.Damit könnten Investoren die Nachhaltigkeitsziele des schwäbischen Automobilbauers finanziell unterstützen. Daimler werde mit dem Emissionserlös in Zukunftstechnologien wie den emissionsfreien batterieelektrischen Betrieb und den Brennstoffzellen-Elektroantrieb investieren. ...

