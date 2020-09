Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wesentliche fundamentale Impulse für das Geschehen am deutschen Rentenmarkt erwarten wir heute nicht, so die Analysten der Helaba.Die zahlreichen Reden der EZB-Vertreter würden wohl lediglich den Tenor der gestrigen EZB-Pressekonferenz wiedergeben und somit keine Neuinterpretationen zulassen. Die EZB-Politik bleibe bis auf weiteres locker und wenn nötig könne auch noch nachgelegt werden, die Fiskalpolitik sei aber gefordert. Klartext: Instrumentenseitig sei die Geldpolitik noch nicht an Grenzen gestoßen, wohl aber in der Wirksamkeit. ...

