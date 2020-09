DJ MÄRKTE EUROPA/DAX & Co knapp behauptet - Bayer gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag im frühen Handel mit kleinen Abgaben. Der DAX sinkt um 0,1 Prozent auf 13.191 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,2 Prozent ab auf 3.308 Punkte. Dabei können sich die europäischen Aktien erneut der Schwäche bei den US-Technologiewerten entziehen, die an der Wall Street abermals unter Druck standen. Ansonsten ist die Nachrichtenlage am Morgen zunächst eher dünn. Der Euro notiert bei etwa 1,1845 Dollar und hat damit alle nach der EZB-Sitzung gesehenen Gewinne wieder abgegeben.

Knorr-Bremse nach Platzierung tief im Minus

Die Aktie von Knorr-Bremse verliert 8 Prozent. Wie aus dem Handel zu hören ist, sollen für Großaktionärin KB Holding, hinter der Heinz Hermann Thiele steht, 10 Millionen Aktien mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde Euro bei Investoren platziert worden sein. Der gewährte Abschlag von gut 8 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss wird von Marktteilnehmern als "auffallend hoch" eingestuft. Zum einen ist verständlich, dass Thiele die Aktien bei Kursen nahe dem Allzeithoch verkauft. Des weiteren fragt man sich an der Börse, ob er das Geld nun woanders investieren will.

Fortschritte bei Glyphosat-Vergleichen stützen Bayer

Für die Aktie von Bayer geht es im um 1,7 Prozent nach oben. Positiv werden im Handel Aussagen gewertet, dass Bayer Fortschritte bei Vergleichen wegen Klagen mit dem Wirkstoff Glyphosat in den USA gemeldet hat. Die Details des überarbeiteten Konzepts sollen in den kommenden Wochen finalisiert werden. Der Plan zur Beilegung möglicher künftiger Rechtsstreitigkeiten steht im Einklang mit der seit langem bestehenden Position von Bayer, dass das Unternehmen eine Beilegung in Betracht zieht, solange sie zu angemessenen finanziellen Bedingungen erreicht werden könne.

Der Sektor der Öl- und Gaswerte ist unter den europäischen Sub-Indizes mit einem Minus von 0,7 Prozent das Schlusslicht. Zum einen stellte der Sektor in den USA bereits mit einem Abschlag von 3,6 Prozent den größten Verlierer. Zum anderen ist der Preis für ein Barrel der Sorte Brent zeitweise unter die Marke von 40 Dollar gefallen. Die gestiegenen US-Rohöllagerbestände legen nahe, dass das bestehende Angebot gegen eine schnelle Preiserholung spricht.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.307,84 -0,15 -4,93 -11,70 Stoxx-50 2.978,37 0,07 2,03 -12,50 DAX 13.190,55 -0,14 -18,34 -0,44 MDAX 27.388,28 -0,34 -93,63 -3,27 TecDAX 3.076,78 0,10 3,21 2,05 SDAX 12.390,40 -0,33 -41,04 -0,97 FTSE 6.007,04 0,06 3,72 -20,41 CAC 5.021,28 -0,05 -2,65 -16,00 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,47 -0,04 -0,71 US-Zehnjahresrendite 0,68 0,00 -2,00 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1844 +0,19% 1,1821 1,1886 +5,6% EUR/JPY 125,75 +0,21% 125,48 126,17 +3,2% EUR/CHF 1,0777 +0,13% 1,0763 1,0778 -0,7% EUR/GBP 0,9228 -0,06% 0,9233 0,9221 +9,0% USD/JPY 106,19 +0,04% 106,15 106,17 -2,4% GBP/USD 1,2832 +0,24% 1,2802 1,2889 -3,2% USD/CNH 6,8343 -0,14% 6,8440 6,8320 -1,9% Bitcoin BTC/USD 10.240,76 -0,993 10.343,51 10.374,51 +42,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,07 37,30 -0,6% -0,23 -35,3% Brent/ICE 39,87 40,06 -0,5% -0,19 -35,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.943,38 1.956,10 -0,7% -12,72 +28,1% Silber (Spot) 26,76 26,93 -0,6% -0,17 +49,9% Platin (Spot) 929,80 929,10 +0,1% +0,70 -3,7% Kupfer-Future 3,01 2,99 +0,7% +0,02 +6,5% ===

