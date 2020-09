Bist du momentan auf der Suche nach starken Turnaround-Aktien für die nächsten Jahre? Das kann vom Ansatz her durchaus Sinn machen. Viele trendstarke Wachstums- oder auch Dividendenaktien sind in den letzten Wochen und Monaten gut gelaufen. Das hat inzwischen zu teuren Bewertungen geführt. Problembehaftetere Aktien, die nicht nahtlos an ihre bisherige Erfolgsgeschichte anknüpfen, könnten hingegen noch preiswerter bewertet sein. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf drei interessante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...