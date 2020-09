Köln (ots) - Der Adipositas Verband Deutschland kommuniziert mit Hilfe des Gesundheits- und Medizinsenders health tv. Ein gemeinsam produziertes Bewegtbildformat erreicht sein Publikum jeden Monat via Social Media, per linearem TV-Programm und in den Mediatheken. Adressaten sind alle, die sich für Themen aus dem Leben übergewichtiger Menschen interessieren. Bestandteil der Partnerschaft ist zudem die Programmzeitschrift des Senders: Die TV gesund (https://www.healthtv.de/intern/programmzeitung.html) erreicht pro Monat rund eine Million Empfänger. Hinzu kommt eine Zusammenarbeit auf den Social-Media-Kanälen des Senders. health tv baut mit dem Video- und Audio-Podcast Pralles Leben mit Gewicht (https://www.healthtv.de/sendungen/75/Pralles_Leben_mit_Gewicht/seite/1) eine treue Fangemeinde in der Zielgruppe des Verbands auf.Christel Moll, die Vorsitzende des Vorstands, kommentiert die Zusammenarbeit zwischen Verband und Sender: "Rudi Schmidt hat auf Facebook immer so viele wissenschaftliche Artikel zum Thema Mikrobiom und Übergewicht gepostet, da kamen wir einfach nicht um den Sender herum.""Im heutigen Medienzeitalter senden alle gleichzeitig. Da fällt es schwer, als Quelle mit den eigenen Botschaften nicht unterzugehen. Zudem ist es aufwändig, qualitativ hochwertige und multimediale Bewegtbildinhalte herzustellen und erfolgreich zu verbreiten. Hier helfen wir dem Adipositas Verband Deutschland", erklärt Rudi Schmidt, Geschäftsführer des Senders.Alle Folgen der Reihe "Adipositas Verband Deutschland" gibt es auch online in der health tv-Mediathek (https://www.healthtv.de/sendungen/73/Adipositas_Verband_Deutschland/seite/1).Über health tvhealth tv ist auf Interaktion rund um Themen aus Gesundheit und Medizin spezialisiert. Der deutsche Sender ist Europas einziger multimedialer Anbieter von Gesundheitsinhalten mit einer TV-Sendelizenz. Content ist weltweit per Social-Media- und Streamingdienste, via Satellit (Astra) oder deutschlandweit per Kabelnetz zugänglich. Hinzu kommt eine deutschsprachige Programmzeitschrift, die monatlich für eine Million Empfänger Medizinsendungen aller deutschen TV-Sender aufbereitet.Kontakt für Rück- und Presseanfragen:German health tv GmbH - Chefredaktion KölnDr. Monika DüngenheimJakob-Kaiser-Straße 13, 50858 KölnTel: +49 173 2414669E-Mail: m.duengenheim@healthtv.dewww.healthtv.deOriginal-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129156/4703764