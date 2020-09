Der Traditionskonzern hat am Donnerstag in Kilchberg das grösste Schokolademuseum der Schweiz eingeweiht, das am Sonntag eröffnet wird.Das "Lindt Home of Chocolate" sei ein Meilenstein für die Schweiz, die seit eh und je ein Land der Schokoladepioniere sei, sagte Lindt & Sprüngli-Verwaltungsratspräsident und Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...