München (ots) -- Nach den Sommerferien startet der Unterricht wieder- Wiedersehensfreude, Liebesdramen und gefährliche Diät-Challenge- Ausstrahlung ab Dienstag, 15. September 2020, montags bis freitags 17:05 Uhr, bei RTLZWEI Es geht wieder los! Ab Dienstag, den 15. September 2020 starten die neuen Folgen der beliebten Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" bei RTLZWEI. Das turbulente Schulleben an der Erich-Felbert-Gesamtschule nimmt nach den Ferien wieder volle Fahrt auf und die Lehrer und Schüler müssen sich wieder den kleinen und großen Problemen des Schulalltags stellen.In den neuen Folgen der RTLZWEI-Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" steht bei den Schülern wie auch den Lehrern wieder Chaos auf dem Stundenplan Nach den Ferien auf Mallorca kann es Lukas kaum erwarten, Carmen endlich wiederzusehen. Doch das, was er von seinen Freunden über Carmen und Timo erfährt, bringt ihn ganz schön auf die Palme.Derweil fiebert Shayenne auf ihr erstes Mal gemeinsam mit Tarek hin. Der hat sie während der Ferien immer wieder hingehalten. Langsam beginnt Shayenne an sich zu zweifeln: Findet ihr Freund sie etwa nicht anziehend?Ziemlich überraschend haben Alexa und Nika über die Ferien eine Diät-Challenge gemacht. Jetzt wird abgerechnet: Wer ist dünner? Als Nika feststellt, dass sie viel weniger abgenommen hat als Alexa, setzt sie die Diät fort. Lehrerin Thea hat schließlich einen schlimmen Verdacht."Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird von Redseven Entertainment, einem Unternehmen der Red Arrow Studios, zusammen mit La Paloma produziert.Ausstrahlung der neuen Folgen ab Dienstag, 15. September 2020, montags bis freitags 17:05, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de (https://www.tvnow.de/serien/krass-schule-die-jungen-lehrer-15972) verfügbar. Für alle die nicht bis Dienstag warten können strahlt RTLZWEI die Wiederholung der letzten Folge am Montag den 14. September um 17:05 Uhr aus.Über "Krass Schule - Die jungen Lehrer"Gesponnene Intrigen, schwierige Schüler und verbotene Liebschaften: In der Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird jungen Lehrkräften, aber auch den Schülern, einiges abverlangt. Der Druck ist hoch - und manche drohen daran zu scheitern.Pressekontakt:RTLZWEI Programmkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100855359