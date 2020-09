Der Goldpreis befindet sich übergeordnet weiter in der Konsolidierung. Erst ein deutlicher Ausbruch über die Marke von 2.000 Dollar würde die Chance eröffnen, dass die nächste Aufwärtsbewegung bereits in Gange ist. "Wahrscheinlicher scheint aber, dass wir zunächst noch eine Schwächephase durchlaufen, bevor wir dann zum Monatsende unseren Anstieg in Richtung 2.200 bis 2.300 Dollar beginnen", sagt Markus Bußler.In der heutigen - und auch in der kommenden - Sendung geht es vor allem darum, welche Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...