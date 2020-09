Die Aktie von Puma hat sich in den vergangenen Wochen nicht so sportlich wie die Kunden des Konzerns gezeigt. Die Corona-Erholung des Sportartikelherstellers ist ins Stocken geraten und die Aktie schwankt in einer engen Preiszone. Aktuell steht der Wert kurz vor einer enorm wichtigen Marke und könnte schon bald nach oben ausbrechen.Die Puma-Aktie konsolidiert seit Anfang Juni in Form eines Seitwärtskanals. Dabei schwankt sie zwischen der oberen Begrenzungslinie, die am 78,6%-Fibonacci-Retracement ...

