Die Restrukturierung bei ThyssenKrupp braucht augenscheinlich mehr Zeit als erhofft. Für die Stahlsparte hat der Konzern nach wie vor keine Lösung gefunden, Salzgitter lehnt einen Zusammenschluss weiterhin ab. Das kommt an der Börse nicht gut an. Die Aktie gerät peu à peu wieder unter Druck. Nun droht der Fall unter eine wichtige Chartmarke.Aktuell notieren die Papiere von ThyssenKrupp exakt an der 6,00-Euro-Marke. In den vergangenen Tagen wurde diese mehrfacht getestet und intraday auch unterschritten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...