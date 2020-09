Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Italien begibt eine neue Staatsanleihe (ISIN IT0005419848/ WKN A2810L) mit Fälligkeit zum 01.02.2026, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 4,5 Milliarden Euro, der Zinssatz liege bei 0,5%. Die erste anteilige Zinszahlung finde am 01.02.2021 statt. Die weiteren Zinszahlungen würden im halbjährlichen Turnus erfolgen. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P rate Italien mit BBB. (Bonds Weekly Ausgabe vom 10.09.2020) (11.09.2020/alc/n/a) ...

