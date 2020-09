Das Büro des Betriebsratsvorsitzenden der Arbeiter bei MAN Trucks & Bus in Steyr, Erich Schwarz, teilte auf APA-Anfrage mit, dieser sei in Verhandlungen in München. Er werde danach Stellung nehmen. Einer Konzernaussendung zufolge wackelt der österreichische Standort mit rund 2.300 Mitarbeitern. Von der MAN-Standortleitung vor Ort wird auf die Konzernzentrale verwiesen.Diese hatte am Freitag in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...