Berlin (ots) -- Autorin und Social-Media-Künstlerin Ana Johnson bringt gemeinsam mit Etsy ihre erste exklusive Home & Living-Kollektion auf den Markt- Die Ana Johnson x Etsy Kollektion entstand in Zusammenarbeit mit 13 talentierten Etsy-VerkäuferInnen und umfasst mehr als 30 Wohndekor-Artikel für den Herbst und die Weihnachtssaison- Vom 16. September bis zum 31. Dezember 2020 ist die Ana Johnson x Etsy Kollektion in limitierter Stückzahl erhältlich - hier geht's zur Landing Page: www.etsy.com/featured/ana-johnson-de (http://www.etsy.com/featured/ana-johnson-de) Hier finden Sie ausgewählte Lifestyle-Bilder und das Kooperations-Logo zum Download (https://etsy.app.box.com/s/0i8gq4llmb39qisemygvj4uw8ott4oyh)Etsy, die weltweit größte Online-Plattform für Handgemachtes und Vintage, launcht gemeinsam mit der deutschen Autorin und Social-Media-Künstlerin Ana Johnson eine exklusive Kollektion. Gemeinsam mit 13 talentierten Etsy-Verkäufern und -Verkäuferinnen bringt Ana Johnson ihre erste Wohndekor-Linie auf den Markt: Die Ana Johnson x Etsy Kollektion. Damit ist Anas Kollektion Teil einer weltweiten Serie von Kooperationen.Was sind Etsy Collections?In jeder einzigartigen Etsy Collection arbeiten talentierte Etsy-VerkäuferInnen mit spannenden Lifestyle-Experten und Designern zusammen, um exklusive Stücke und Designs zu kreieren, die im Anschluss exklusiv bei Etsy zu finden sind. Diese in enger Zusammenarbeit entworfenen Artikel haben immer eine sehr persönliche Note und werden so als gemeinsame Vision zum Leben erweckt.Im Herbst und Winter 2020 erweitert Etsy seine Kooperationen um Collections mit Schauspielerin, Autorin und Geschäftsinhaberin Tia Mowrey (https://www.etsy.com/collections/tia-mowry), mit Fernsehstar und Hausrenoviererin JoJo Fletcher (https://www.etsy.com/collections/jojo-fletcher), der britischen Lifestyle-Marke Zoella (https://www.etsy.com/collections/zoella), den Lifestyle-Gurus Elsie Larson und Emma Chapman (A Beautiful Mess (https://www.instagram.com/abeautifulmess/)), dem Fernsehstar und Modemogul Tan France (https://www.instagram.com/tanfrance/), der deutschen Autorin und Social-Media-Künstlerin Ana Johnson (https://www.instagram.com/anajohnson/), der Foodbloggerin Tieghan Gerard (Half Baked Harvest (https://www.instagram.com/halfbakedharvest/)) und weiteren. Jeder von ihnen wird eine mit Etsy-VerkäuferInnen entworfene Produktkollektion für die Herbst- oder Weihnachtssaison launchen. Diese limitierten Kollektionen werden einige der populärsten Kategorien auf www.etsy.com (http://www.etsy.com) umfassen, darunter Wohndekoration, Kinder und Babyartikel, Weihnachtsgeschenke, Unterhaltung und vieles mehr.Auf Instagram (https://www.instagram.com/anajohnson/), ihrem Blog (https://anajohnson.de) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCBt8RY61tvanrhkzeZdNICw) ist Ana Johnson besonders bekannt für ihre farbenfrohen und kreativen Bilder im unverwechselbaren Look, für Rezepte und DIYs. Die Ana Johnson x Etsy Kollektion spiegelt Anas persönlichen Stil sowie ihre Philosophie, in hochwertige, handgemachte Artikel zu investieren, wider."Seit ich denken kann, bin ich kreativ-begeistert! Ich liebe es, zu malen, Dinge selbst herzustellen und mich kreativ auszutoben", erzählt Ana Johnson. "Genau aus diesem Grund bin ich ein riesengroßer Etsy-Fan! Etsy ist für mich eine Inspirationsquelle, wo jede Menge kreativer Köpfe ihrer Leidenschaft nachgehen. Ich freue mich umso mehr, mit meiner Kollektion kleine Unternehmen und zum Großteil weibliche Unternehmerinnen zu unterstützen."Inspiriert von Anas Liebe für natürliche Elemente, schlichte und beruhigende Farben und subtile Designs, bietet die Ana Johnson x Etsy Kollektion eine Reihe handgefertigter Must-Haves - von auffälliger Wandkunst über kreative Tischdekoration bis hin zu ganz praktischen Alltagshelfern, wie umweltfreundlichen Geschirrtüchern aus Leinen. Eine zeitlose Kollektion, die Freude versprüht und jedes Zuhause in einen Wohlfühl-Ort verwandelt."Besonders im Herbst und Winter liebe ich es, Zeit mit meinen Liebsten ganz gemütlich Zuhause zu verbringen. In diesen Jahreszeiten wird bei meinem Mann und mir besonders viel gekocht und auf der Couch gekuschelt. Ich freue mich schon riesig darauf, diese Zeit mit meiner Etsy-Kollektion zu zelebrieren!"Die Ana Johnson x Etsy Kollektion ist ab dem 16. September und bis zum 31. Dezember 2020 in limitierter Auflage hier verfügbar: www.etsy.com/featured/ana-johnson-de (http://www.etsy.com/featured/ana-johnson-de) AnaJohnsonxEtsyÜber EtsyEtsy ist der weltweite Marktplatz für einzigartige und kreative Waren. Hier kaufen und verkaufen mehr als 30 Millionen Menschen aus aller Welt Eigenkreationen, Einzelstücke und Vintage-Artikel. 2005 in New York gegründet, bietet Etsy mit 2,3 Millionen aktiven Shops und mehr als 45 Millionen Produkten die weltweit größte internationale Kreativ-Community. Durch eine Vielzahl an Diensten und Tools unterstützt Etsy seine kreativen Unternehmer dabei, ihr Geschäft zu gründen, zu führen und auszubauen. Ziel von Etsy ist es, den Handel neu zu gestalten und so eine nachhaltigere Welt zu erschaffen.Pressekontakt:Etsy Germany GmbHKristin WegenastPR & Marketing ManagerinE-Mail: presse.de@etsy.comAgentur:ALLE VÖGEL FLIEGEN HOCHDie PR Agentur mit MarkenverstandDanziger Straße 810435 BerlinTel. +49 30 8954 5252etsy@allevoegelfliegenhoch.dewww.allevoegelfliegenhoch.deOriginal-Content von: Etsy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117350/4703937