Dieser Beitrag ist in durch meine Ausgabe 20/28 Anfang Juli entstanden und bleibt weiterhin aktuell. Er ist auch wichtig für die Sicht des Heibel-Ticker auf Donald Trump und den US-Wahlkampf mit Joe Biden.Ich konnte es nicht lassen, ich musste ein paar Worte zum Präsidentenwahlkampf in den USA verlieren. Es ist schon erstaunlich, wie gehasst dieser Mensch ist, und gleichzeitig schafft er es dennoch, eine breite Zustimmung für sich zu gewinnen.Die harte Linie Trumps gegenüber Chinas wird in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...