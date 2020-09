Nachdem es mit der Aktie des russischen Rohstoffriesen Gazprom zuletzt stetig nach unten ging, arbeitet der Kurs nun an einer Gegenbewegung. Rückenwind erhalten die Anteilscheine dabei von einer positiven Nachricht im Geschäft mit China. So meldet Gazprom, dass der Gasexport nach China durch die neu gebaute Pipeline Power of Siberia im Juli und im August um 20 Prozent höher lag als etwa noch im Juni. So lag die Liefermenge in den vergangenen beiden Monaten täglich im Durchschnitt bei zwölf Millionen ...

