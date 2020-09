Eifelhöhen-Klinik: Gegenantrag zur HV!

Für die am 15.10.2020 geplante ordentliche Hauptversammlung der Eifelhöhen-Klinik AG gibt es seit heute einen Gegenantrag: Zur Wahl in den Aufsichtsrat bin ich selbst vorgeschlagen (getreu dem Motto: Ich habe keine Chance, also nutze ich sie). Ich bitte die Aktionärinnen und Aktionäre um wohlwohllende Prüfung meiner Kandidatur. Es folgt die Kurzversion des Gegenantrags:Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaftc/o Better Orange IR & HV AGOrdentliche virtuelle Hauptversammlung 2019 am 15. Oktober 2020Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 6 "Wahlen zum Aufsichtsrat"Sehr geehrte Damen und Herren,am 15. Oktober 2020 wird die ordentliche Hauptversammlung der Eifelhöhen-Klinik AG stattfinden. In der im Bundesanzeiger am 02.09.2020 veröffentlichten Einladung zurordentlichen Hauptversammlung ist unter Tagesordnungspunkt 6 eine Wahl zumAufsichtsrat vorgesehen.Die Unterzeichnerin ist Aktionärin der Eifelhöhen-Klinik AG. Die Aktionärsstellung der Unterzeichnerinnen ergibt sich aus der anliegenden Depotbestätigung. Wir versichern, dass die bestätigten Aktien am Nachweisstichtag ebenfalls von uns gehalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...