HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Knorr-Bremse nach Halbjahreszahlen mit "Halten" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge habe die Corona-Belastungen bislang deutlich besser weggesteckt als viele andere Unternehmen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Selbst im zweiten Quartal habe Knorr-Bremse noch deutlich schwarze Zahlen geschrieben. Dass Großaktionär Thiele sich laut Medien von 10 Millionen Aktien trennt, belaste den wieder deutlich erholten Aktienkurs nun./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 10:28 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2020 / 10:48 / MESZ



ISIN: DE000KBX1006

