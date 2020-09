Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem Schweden und die Schwedische Krone (SEK) am Anfang der Corona-Krise stark getroffen wurden, zeigte sich das Land und die Krone danach resistent, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach dem Einbruch von -8,30% beim BIP im 2. Quartal würden die letzten Konjunkturdaten positiv stimmen. Die Maßnahmen der Regierung und der Notenbank hätten sich bisher als goldrichtig erwiesen. Die SEK habe aufgewertet und EUR/SEK (ISIN EU0009654672/ WKN 965467) habe bis 10,2140 nachgegeben. Zuletzt habe der Euro wieder Boden gutgemacht. Die schwedische Notenbank "Riksbank" habe den Leitzins bei 0,00% belassen können und habe so noch Spielraum. Die Aussichten lägen beim EUR/SEK zwischen 10,32 und 10,40. (11.09.2020/alc/a/a) ...

