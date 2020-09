ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 160 auf 325 US-Dollar mehr als verdoppelt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ein wichtiger Kurstreiber dürfte nun der bevorstehende Batterientag am 22. September sein, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es dürfte um eine neue Batterien-Technologie gehen. Die Aktie dürfte nun aber in eine Konsolidierungsphase gehen. Für eine weitere steigende Bewertung reichten die Fundamentaldaten derzeit nicht aus./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 09:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2020 / 01:32 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de