Mit IFTTT Pro bekommt der Automatisierungsdienst einige neue Funktionen spendiert, mit denen sich deutlich komplexere Aufgaben automatisieren lassen. Dafür will der Anbieter jetzt aber erstmals auch Geld sehen. Im Gegenzug wird das Gratis-Angebot eingeschränkt. IFTTT steht für "If this, then that" (Falls dies, dann das). Das beschreibt auch bereits ziemlich gut, was der Automatisierungsdienst leistet: Ihr könnt unterschiedliche Web-Dienste oder IoT-Geräte verbinden und euch so beispielsweise immer dann eine E-Mail schicken lassen, wenn ein bestimmter Hashtag erwähnt wird. Jetzt hat der Dienst mit IFTTT Pro eine neue kostenpflichtige Option angekündigt...

Den vollständigen Artikel lesen ...